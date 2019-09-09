أخبار مصر | بشكل مفاجئ.. محافظ الإسماعيلية يتوجه لمجلس الوزراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشكل مفاجئ.. محافظ الإسماعيلية يتوجه لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة، أن محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان، توجه مساء أمس، بشكل مفاجئ إلى القاهرة، بعد أن كان متواجدا بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأوضحت المصادر، أن هناك لقاء مرتقبا بين المحافظ، وقيادة رسمية بمجلس الوزراء، وذلك على خلفية ما تردد مؤخرا عن تقدم اللواء حمدى عثمان باستقالته، إلا أنه لم يصدر بيان رسمى حتى اللحظة.

وكان آخر لقاء قد ظهر فيه المحافظ، هو حفل الاستقبال الذى أقامه، لرؤساء وأعضاء الوفود العربية والأجنبية المشاركة فى فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولى العشرون للفنون الشعبية لهذا العام.

حيث أعرب الحضور عن بالغ سعادتهم بالمشاركة فى هذه الدورة المتميزة كما أشاد الجميع بحسن استقبال شعب الإسماعيلية المضيف وتلك المدينة الساحرة كما وصفوها جميعًا وحسن التنظيم والتأمين لدورة المهرجان.

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جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، والفنان ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى ومدير عام المهرجان.

وخلال مراسم الاحتفال قام المحافظ بتكريم رؤساء الوفود وتبادل الدروع والهدايا التذكارية معهم وقد أعرب المحافظ عن سعادته باستعادة المهرجان لرونقه وبريقه كما أشاد بفعاليات حفل الافتتاح الرسمى المتميز الذى أقيم بإستاد النادى الاسماعيلى بتشريف وحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة كما أكد على ان المحافظة سوف تسعى جاهدة لاستمرارية إقامة المهرجان سنويًا فى موعده المحدد والعمل على توفير كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لإقامته.

كما أكد محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان، لجميع رؤساء الوفود والفرق المشاركة أن الهدف الأساسي من إقامة وتنظيم هذا المهرجان هو التأكيد على أن مصر ستظل دائمًا وأبدا واحة الأمن والأمان وقلب الأمة العربية النابض مؤكدا على تقديره الكامل للفن والقوة الناعمة وما تقدمه من رسالات سامية لتقدم الأمم.

وأشار اللواء حمدي عثمان إلى أن رسالتنا للعالم أجمع التى نحملها لضيوفنا المشاركين فى دورة مهرجان هذا العام وذلك باعتبارهم سفراء لبلادهم، موضحا أن مصر آمنة ومستقرة كما أنها ترحب بكل ضيوفها من مختلف دول العالم، على حد وصفه.