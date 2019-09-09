شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: محافظ الإسماعيلية جمع متعلقاته وغادر مكتبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت مصادر بديوان عام محافظة الإسماعيلية، الاثنين، إن اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، جمع متعلقاته وغادر مكتبه.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن المحافظ تلقى اتصالا من مجلس الوزراء بأن استقالته وصلت لأسباب صحية، وأنه تم قبولها.

وأكدت المصادر أنه تم تكليف نائب المحافظ بتسيير شؤون المحافظة. ولم يتسن لنا الحصول على رد رسمي بخصوص الواقعة، كما لم يصدر أي بيان من ديوان المحافظ بهذا الشأن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: محافظ الإسماعيلية جمع متعلقاته وغادر مكتبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.