مصدر: إجراءات جديدة من شرطة الكهرباء ضد سارقي التيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يتم حاليًا التنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية لتكثيف مجهوداتها لضبط المخالفين وسارقي التيار الكهربائي بدون وجه حق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تم إخطار مأموري ورؤساء مباحث الكهرباء بضرورة متابعة أعمال تحرير محاضر "الممارسة" بشكل يضمن حق الشركة في الطاقة الكهربائية الحقيقية، التي يقوم المواطن أو المشترك المخالف باستهلاكها، من خلال قيام مباحث الكهرباء بقياس أحمال واستهلاكات أي عقار مخالف يستمد الكهرباء بطريقة غير شرعية.

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وأكد أن الهدف هو تخفيف العبء المالي والبدني على العاملين في شركات الكهرباء، إضافة إلى خفض معدلات الفقد الفني والتجاري للطاقة الكهربائية المستهلكة بطريقة غير شرعية.

وشدد على أنه ستبدأ جميع أقسام وإدارات شرطة ومباحث الكهرباء بمختلف المناطق في تطبيق ذلك، إضافة لوضع المتهربين من توفيق أوضاعهم مع الدولة أمام الأمر المباشر، من خلال التقدم بطلبات للأحياء التابعة لهم لتقنين أوضاعهم خاصة بعد إصدار قانون التصالح مع مخالفات البناء التي أنشأت قبل 2016 الماضي.

وشدد على أن هذا الاجراء يهدف بشكل خاص لتقليل الفقد الفني والتجاري، وإجبار المشترك على تقنين وضعه من خلال دفع القيمة الحقيقية، نظير ما يستهلكه من كهرباء، من خلال قيام مسئولي المباحث بعمل قياس أحمال حقيقية من واقع الطبيعة للقضاء على أي شبهات في أي إيصالات أو استهلاكات.