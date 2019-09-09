22 قطارًا من اليابان.. الأنفاق: تنفيذ المرحلة الأولى من "مترو الهرم" نوفمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلن اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو، المعروف بـ"مترو الهرم"، في شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف "والي"، في تصريحات صحفية، أن أعمال الحفر تبدأ من محطة "حي الأشجار" مرورًا بالطريق الدائري، نزولاً إلى "ميدان الرماية" و"شارع الهرم" حتى نهايته، ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، ثم يمر عبر النيل، ليصل إلى مدينة "الفسطاط"، للربط مع الخط الأول "المرج - حلوان" بمحطة الملك الصالح.

وأوضح رئيس القومية للانفاق، أن الهيئة تعاقدت على أنظمة تشغيل الخط الرابع للمترو مع شركات يابانية، كما تعاقدت أيضًا على شراء 22 قطارا للخط الرابع خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى اليابان لحضور مؤتمر "التيكاد 7".

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تابع: "وقعنا مبكرًا على شراء القطارات، لها عدة مميزات، أبرزها الشراء بالسعر الحالي، إضافة لبدء الشركات في تصنيع وتجهيز العربات، لضمان التشغيل في أسرع قت".

وتضم المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو، 17 محطة بطول 19 كم، منها 11 محطة بفي شارع الهرم.

وتشمل محطات (حدائق الأشجار، وحدائق الأهرام، والنصر، والمتحف الكبير، وميدان الرماية، والأهرام، والمريوطية، والعريش، والمطبعة، والطالبية، ومدكور، والمساحة، والجيزة).

ويمتد الخط الرابع بطول 42 كم، ويشمل 40 محطة نفقية وسطحية، ومقسم إلى مرحلتين، إحداهما بطول 19 كم، ويضم 17 محطة، والمرحلة الثانية بطول 23 كم، وتضم 21 محطة.