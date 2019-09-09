"كاميليا" تطلب الخُلع: "شعرة صفراء" كشفت خيانته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

رفعت "كامليا ح." دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، تطلب فيها الخُلع من زوجها، مبررة طلبها: "شعرة صفراء كشفت خيانة زوجي".

وبحسب أوراق القضية، تزوجت "كاميليا. ح" 36 سنة، محامية، قبل 6 سنوات، من "طارق أ." صاحب شركة مقاولات، ورزقا بطفلين أكبرهما 4 سنوات.

وتقول الزوجة في دعواها إنها منذ البداية نشبت بينهما خلافات كثيرة، بسبب تعدد علاقات زوجها النسائية، مضيفة أن زوجها مستواه المادي مرتفع، ويستغل ذلك في التودد إلى النساء، موضحة أنها اكتشفت تصرفاته بعد غيابه عن المنزل لأوقات طويلة بالإضافة لانشغاله المستمر بـ"فيس بوك".

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وأشارت الزوجة الثلاثينية، إلى أنها اكتشفت خيانة زوجها بعدما عثرت على "شعرة صفراء" في سيارته، وعندما واجهته أنكر وجود سيدة معه، ونشبت بينهما مشاجرة تدخل على إثرها أفراد الأسرتين، واعترف بخيانته وتعدد علاقاته النسائية، مبررًا: "أنا مش مقصر في البيت".

وتستكمل الزوجة: "بعد إهانة زوجي لكرامتي، تركت المنزل وذهبت عند أسرتي، وأصبحت لا أتحمل إكمال حياتي مع زوج خائن، فطلبت الطلاق لكنه رفض، وهددها بالزواج عليها، والسكن في شقة الزوجية، رافضًا الإنفاق على طفليه"، وفق أوراق الدعوى.

ولجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع حملت رقم 1410 لسنة 2019 ودعوى نفقة تحمل رقم 824 لسنة 2019 ومازالت الدعوتان منظورتين أمام المحكمة.​