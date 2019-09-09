أخبار مصر | برنامج جماهيري.. الإذاعة تعتمد الخريطة البرامجية للدورة الجديدة لشبكة القرآن الكريم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج جماهيري.. الإذاعة تعتمد الخريطة البرامجية للدورة الجديدة لشبكة القرآن الكريم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "نوار" في بيان له، إنه تم إلغاء 20 برنامجًا بناءً على توصية اللجنة العليا التي تم تشكيلها منذ عدة أشهر، والتي رأت تكرارًا وتشابها لبعض البرامج مع أخرى، كما تمت الموافقة على إطلاق برنامج جماهيري لمخاطبة ومحاورة الشباب على مستوى الجمهورية، سوف يجوب المحافظات؛ للالتقاء المباشر والتفاعل مع الشباب والرد على استفساراتهم، وذلك من خلال استضافة مجموعة من كبار العلماء والمشايخ.
وأضاف أنه جارٍ إطلاق البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحًا أن شبكة القرآن الكريم أفردت مساحات جديدة للتلاوات القرآنية لكبار ومشاهير القُرّاء، فضلًا عن التعاون الوثيق مع كل من الأزهر الشريف والأوقاف، في تحديث أسماء المتحدثين من شباب العلماء.