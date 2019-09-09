أخبار مصر | طقس الإثنين.. استقرار في الحرارة وانتشار للشبورة المائية بعدة مناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الإثنين.. استقرار في الحرارة وانتشار للشبورة المائية بعدة مناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365، إلى مستخدميها، بيان كامل بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وأوضح البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن السحب المنخفضة ستظهر على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين في مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

شبين الكوم 25 34

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 30

بلطيم 23 30

مطروح 23 30

السلوم 22 30

سيوة 22 34

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 34

الإسماعيلية 23 34

السويس 24 34

العريش 22 30

رفح 21 30

رأس سدر 24 34

نخل 18 32

نويبع 27 34

طابا 26 32

كاترين 18 31

الطور 26 33

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 28 36

مرسى علم 29 34

الفيوم 25 34

بنى سويف 25 34

المنيا 25 35

أسيوط 24 35

سوهاج 26 36

قنا 26 38

الأقصر 26 39

أسوان 28 39

أبوسمبل 28 37

الوادى الجديد 27 37

شلاتين 28 35

أبورماد 29 34

حلايب 30 33

رأس حدربة 30 33

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