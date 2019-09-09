أخبار مصر | 45 دقيقة متوسط تأخير القطارات اليوم الإثنين (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 45 دقيقة متوسط تأخير القطارات اليوم الإثنين (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين، على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات:



وأوضحت الهيئة، أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى اعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير وأوضحت الهيئة، أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى اعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير معدلات التأخيرات:



وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الاتي:



أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:



منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين. هذا وقام المهندس كامل الوزير، وزير النقل امس بجولة تفقدية بورش ايرماس المتخصصة في عمرات وصيانة جرارات السكك الحديدية. Advertisements



كما أعلنت وزارة النقل عن استمرار عمل تطبيق الاستعلام والحجز من خلال التليفون المحمول. كما أعلنت وزارة النقل عن استمرار عمل تطبيق الاستعلام والحجز من خلال التليفون المحمول. خطوات استخدام التطبيق:



وأوضحت أن خطوات استخدام هذا التطبيق كالتالي:



تحميل التطبيق من على المتجر الالكتروني (Play store) فى الموبايل باسم (قطارات مصر حجز واستعلام ) وسيتم لاحقًا توفير نسخة منه على (Apple store).



- تسجيل الدخول.



- يقوم الراكب بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الالكتروني لحجز التذاكر.



- الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة.



- حجز المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب، بالإضافة إلى وجود شاشة المقترحات بإرسال اى مقترحات حيث يتم دراستها وتنفيذ ما هو متاح للتنفيذ. - حجز المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب، بالإضافة إلى وجود شاشة المقترحات بإرسال اى مقترحات حيث يتم دراستها وتنفيذ ما هو متاح للتنفيذ. فائدة التطبيق: