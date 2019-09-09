شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 9 سبتمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
الخرطوم.. يعقد وزير الخارجية سامح شكري عددا من اللقاءات المهمة مع كل من الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان رئيس مجلس السيادة بالسودان، والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن أسماء عبدالله وزيرة الخارجية السودانية.
القاهرة.. تطلق وزارة الشباب والرياضة مسابقة إبداع مراكز الشباب في نسختها الثانية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خليتي حلوان والجيزة»، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.
الخرطوم.. يتوجه وفد رسمي من السودان إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، لبدء مفاوضات مع «الحركات المسلحة».
كيجالي.. يشارك محافظ البنك المركزي طارق عامر في اجتماعات التحالف الدولي للشمول المالي بالعاصمة الرواندية كيجالي والذي يضم في عضويته 90 دولة.
جنيف.. يبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية في جنيف أعمال دورته الثانية والأربعين العادية.
المدينة المنورة.. ينظم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مؤتمراً عالمياً بعنوان «الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات».
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