شكرا لقرائتكم خبر عن «القصبي» يجتمع بأمناء 8 لجان مركزية لبحث العمل في «مستقبل وطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس النائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الاجتماع الأول مع أمناء 8 أمانات مركزية، وذلك عقب إعادة تشكيل الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وتكليفه بالإشراف على أمانات العلاقات العامة، وهم ذوى الإعاقة والمتابعة والتواصل الاجتماعي والشباب، وشؤون الهيئات الاستشارية والمهنيين، في حضور المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

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وحضر الاجتماع التنظيمي الأول الدكتور أشرف مرعي أمين ذوى الإعاقة، ونجلاء فريد أمينة العلاقات العامة، ومحمد عبدالسلام أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي، والمهندس أحمد صبري أمين الشباب، ومحمود الجارحي أمين مساعد شؤون الهيئات الاستشارية.

وقال النائب عبدالهادي القصبي إن الاجتماع ناقش خطة العمل لكل أمانة خلال المرحلة المقبلة، والاستماع لرؤية أمناء الأمانات المركزية فيما يخص الفعاليات والأنشطة المستهدف تحقيقها خلال المرحلة القادمة، فضلًا عن مراجعة الهياكل التنظيمية لكل أمانة، والتأكيد على سرعة الانتهاء من تشكيل هيئات مكاتب الأمانات بمختلف المحافظات.

ويأتي ذلك في إطار رؤية حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بضرورة توسيع قاعدة المشاركة وإعطاء فرص أكبر لكافة القيادات والكوادر، لتولي المواقع القيادية والتنظيمية من أجل زيادة تواجد الحزب بين المواطنين، في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة.