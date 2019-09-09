شوارع الجيزة بدون مخالفات انتظار خاطئ خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 389 مخالفة مرورية دون تحرير أي مخالفات انتظار خاطئ.

تصدت القوات إلى 38 موقفا عشوائيا، وتحرير 90 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و42 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 106 حالات، وحجز 16 "توك توك".

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.