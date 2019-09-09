القبض على 6 عناصر إجرامية و60 هاربا من أحكام بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت قوات الشرطة حملاتها المكبرة لفرض السيطرة الأمنية وإزالة الإشغالات والمعوقات من الطريق العام بشارع عثمان محرم بمنطقة الطالبية بمشاركة ضباط 5 إدارات نوعية بمديرية أمن الجيزة. خلال الـ24 ساعة الماضية حققت الحملة التي يترأسها اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة نتائج إيجابية عدة في مجال المرافق والبحث الجنائي. في مجال المرافق تم إزالة 116 حالة تعد متنوعة، وشملتالجهود الأمنية في مجال البحث الجنائي ضبط 3 مشتبه بهم، ومسجل خطر ومتهمين صادر ضدهما أمر ضبط وإحضار. وأمكن ضبط قضيتي مخدرات، و3 قطع سلاح ناري وأبيض، وتنفيذ 60 حكما قضائيا، وحجز دراجة نارية مخالفة.

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