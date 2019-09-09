مباحث التموين تحبط بيع رسالة "قاطع تيار" مغشوشة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لا تدخر أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الجهد لضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل، والتصدي لقضايا الغش التجاري وحماية جمهور المستهلكين من جشع التجار.

توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه ترجمت سريعًا على أرض الواقعة، وتحديدًا بمحافظة الجيزة، إذ أحبطت إدارة مباحث التموين بيع رسالة "قاطع تيار" غير مطابق للمواصفات.

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تحريات العميد خالد أبو العلا، رئيس مباحث التموين بالجيزة، أفادت بأن مالك شرطة استراد وتصدير بصدد توزيع رسالة "قطاع تيار" تم رفضها جمركيا في وقت سابق؛ لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.

بالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة إحباط بيع تلك الرسالة، وأمكن ضبطها بإجمالي 3 آلاف و155 قطعة غير مطابقة للمواصفات.

تحفظت الحملة على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.