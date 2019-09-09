شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول افتتاح فرع لمكتبة الإسكندرية في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وُقع بروتوكول تعاون بين جامعة العريش ومكتبة الإسكندرية، لدعم مجالات التعاون بينهما، حسب ما أكد عليه الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش.

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وأضاف «حبش»، في بيان، أنه تم توقيع البروتوكول فى مقر مكتبة الأسكندرية مع الدكتور مصطفى الفقى رئيس المكتبة الأسكندرية، مشيرًا إلى أنه بموجب هذا سيتم افتتاح فرع وسفارة المعرفة للمكتبة داخل جامعة العريش فى أعياد أكتوبر المجيدة خلال الشهر المقبل.

وأوضح البيان أن مكتبة الأسكندرية ستوفر جميع الأجهزة والمعدات اللازمة خلال الأيام القادمة، كهدية مجانية لجامعة العريش لإمكانية الاستفادة منها، خاصة مع الانتهاء مؤخرًا من إدخال خدمة الإنترنت لجامعة العريش، وافتتاح غرفة البيانات الرئيسية فى الجامعة، وربط الجامعة بشبكة الجامعات المصرية والشبكة الدولية للإنترنت، ضمن إنجازات مشروعات تكنولوجيا المعلومات فى الجامعة.

ويهدف جميع ماسبق إلى دعم كافة أنشطة الجامعة، وتقديم الخدمات الإلكترونية لطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع السيناوي، علاوة على الاستفادة من فرع مكتبة الإسكندرية فى الجامعة ومطالعة كافة الكتب والبيانات المتاحة بها من داخل الحرم الجامعي بالعريش.