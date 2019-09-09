بموكب وعروض فنية.. مصر تحتفل بـ"وفاء النيل" على الطراز الفرعوني- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هاني رجب:

نظمت جمعية "وفاء النيل"، الأحد، الاحتفالية السنوية بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك احتفاءً بنيل مصر العظيم، ووفاءً وتقديرًا لمكانته الكبيرة في قلوب المصريين، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاءت الاحتفالية ضمن فاعليات الحملة القومية لحماية نهر النيل، بحضور عدد من الوزراء بالإضافة إلى لفيف من المحافظين وسفراء الدول الأفريقية والأجنبية بالقاهرة، ونخبة من الإعلاميين والفنانيين والشخصيات العامة، على رأسهم وزيرة البيئة ومفتي الجمهورية، ومحافظي الجيزة والقليوبية، ومساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات المائية واللواء رئيس جهاز حماية المستهلك والإعلامى محمد الغيطي.

وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية "وفاء النيل "، كلمة أكد فيها أهمية الحفاظ على النيل والمياه وسردو تاريخ نهر النيل، وأنه يحمل مكانة كبيرة في قلوبنا على مدار التاريخ ، وأنه يحمل رمزية عقائدية لدى المصريين القدماء في مورثهم الثقافي من خلال الاحتفالات التي أقيمت في الماضي "عروس النيل".

Advertisements

وأوضح أن المهرجان يأتي في إطار رؤية ورسالة قومية من خلال جمعية "وفاء النيل"، لمساندة الحكومة في مشروعها القومي لحماية صحة المواطنين وبناء أجيال قادرة على تحمل مسئوليتها فى الحفاظ على النيل باعتباره واجبا قوميا وحق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى نشر الوعى والقيم والمبادئ التى تُرسخ لأهمية الحفاظ على النيل وحمايته. وترشيد المياه.

بدأ المهرجان، بانطلاق موكب عروس النيل من أمام ماسبيرو، حيث تقدم الإدارة العامة لشرطة المرافق والمسطحات المائية بوزارة الداخلية استعراض بعدد من اللنشات المطاطية والفيبر جلاس، بمصاحبة فرقة موسيقى الشرطة بعدها ينطلق موكب عروس النيل مزود بديكورات على الطراز الفرعوني والأفريقي وعلية شباب وفتيات بملابس فرعونية وأفريقية يحملون أعلام دول حوض النيل.

وتقدمهم مركب عروس النيل، ويحيط بها حراس ثم تبعهم مركب الوصيفات وتحيط بهم فرق الموسيقى الشعبية وفرق استعراضية للجاليات الأفريقية التابعة لسفارتهم بالقاهرة.