محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، القبض على عاطل لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمركز البدرشين. تحريات العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث العياط والبدرشين، توصلت إلى أن عاطلا يتخذ مسكنه ورشة لتصنيع السلاح بقصد البيع بدون ترخيص. عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية قادها الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، من ضبط المتهم وبحوزته 3 فرد خرطوش محلية الصنع، وطبنجة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وأدوات التصنيع. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على عاطل يدير ورشة لتصنيع السلاح بالبدرشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.