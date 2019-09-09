أخبار مصر | دار الإفتاء: يجوز سماع الأغاني بشرط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دار الإفتاء: يجوز سماع الأغاني بشرط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورد سؤال للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول " أربى بناتى تربية متدينة، ولكنهم بيسمعوا أغانى".

أجاب أمين الفتوى عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه إذا كانت الأغانى بها فجور وخلاعة فيجب منعهم عنها أما إذا كانت مما نقول عنها حلالها حلال وليس بها من المعانى السيئة فهى ترويح للنفس ".

وتابع فخر: "ما في مانع، واعلم أن القلوب تحتاج إلى الترويح، فلقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نروح القلوب ساعة بعد ساعة لأنها إذا كلت تعبت وسئمت".

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وبدأ مجمع البحوث الإسلامية اليوم إعادة المقابلة الشخصية لكل الراسبين في المقابلة السابقة لها أثناء إجراء المسابقة العامة للإيفاد لعام 2018/2019، حيث تستمر لجان المقابلة حتى يوم الأربعاء القادم.

وتضم لجنة المقابلات كلًا من: محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، و نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وحامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية، وصلاح صادق عميد كلية التربية الأسبق.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير محمد عيّاد إن المسابقة السنوية للابتعاث تأتي في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف لنشر الثقافة والمعرفة على مستوى العالم وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار المتطرفة، حيث يرسل الأزهر الشريف مبعوثيه سنويًا إلى مختلف دول العالم لتحقيق رسالته العالمية في التوعية وتحقيق السلم المجتمعي، وبيان صحيح الدين.

أضاف عياد أن المسابقة مرت بمراحل مختلفة من الاختبارات بدءا من الاختبارات التحريرية ثم الشفوية، حيث يجري التركيز في هذه الاختبارات على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم وعدد من المعايير التي تؤهلهم لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج، لتعليم المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.