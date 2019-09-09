شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وزير الإسكان لمدينة ناصر الجديدة ومحور الهضبة بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقه اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، زيارته للمحافظة، الأحد، بتفقد مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات سكن مصر بمدينة ناصر بالهضبة الغربية، وتابع الأعمال النهائية بمحور الهضبة الغربية والذى تبلغ تكلفته 1.2 مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للمدن الجديدة وتنمية الصعيد.

وبدأ الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد محور طريق الهضبة الغربية، واستمعا إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز التعمير بوسط وشمال الصعيد للمحور والطريق المؤدي إلى مدينة ناصر الجديدة ومراحل التنفيذ التي تمت.

ولفت الجزار أن «المحور عبارة عن طريق مزدوج يمتد بطول 22كم، كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر وينفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.2 مليار جنيه بحيث يربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة على الهضبة الغربية على ارتفاع 180 مترا بحيث يتفادى كافة التقاطعات العرضية كطريق أسيوط الغنايم وكوبري درنكة القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية».

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وتفقدا كذلك الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة «ناصر» بالهضبة الغربية للمحافظة والتي تحمل اسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، واستمعا إلى شرح لمراحل التنفيذ ومعدلات الإنجاز ونسب تنفيذ المرافق والخدمات بالمدينة، ثم تفقدا وحدات «سكن مصر» التي سيتم طرح وحدات سكنية منها قريباً.

وأعلن وزير الإسكان عن دعم الرئيس والحكومة لمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة وخلق تجمعات عمرانية بها جميع الخدمات والمرافق للخروج من الوادي الضيق وجذب استثمارات جديدة للمحافظات، مشيدا بمعدلات التنفيذ بمشروعات الإسكان الاجتماعي وسكن مصر بمدينة ناصر وتميز الوحدات السكنية وجودة التشطيبات النهائية، معلنا طرح وحدات سكنية جديدة بمشروع «سكن مصر» خلال أيام وبتسهيلات في السداد بأقساط على عدة سنوات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه جار الانتهاء من الأعمال النهائية لطريق الأمل المؤدى إلى مدينة ناصر الجديدة والذى يختصر المسافة بين مدينة أسيوط ومدينة ناصر الجديدة في مدة زمنية قدرها 15 دقيقة، لافتا أن مدينة ناصر والتى بدأ العمل بها منذ 18 شهرا بلغت استثماراتها حوالى 3 مليارات و657 مليون جنيه لخلق أكبر تجمع سكني بالمحافظة يحتوى على جميع الخدمات والمرافق والذى بدأ العمل به عقب صدر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية رقم (78) لسنة 2017 بتخصيص مساحة 6006.2 فدادين من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية لإقامة التجمع العمراني الجديد والذي يحتوي على مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة) وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي وتساهم في إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتساعد في حل مشاكل الإسكان بالمحافظة.

وفى نهاية الجولة، استمع الوزير ومرافقوه إلى فيلم تسجيلي وشرح للمهندس ياسر عبدالله لمراحل إنشاء مدينة ناصر الجديدة والتى تم العمل بها ومنها المرحلة الأولى وتشمل الحي الأول والثاني بمسطح حوالي 1600 فدان ويتضمن 27 ألف وحدة سكنية ما بين إسكان اجتماعي و6680 وحدة إسكان متوسط و7160 وحدة، موضحاً إنه تم طرح 900 قطعة أرض سكنية متميزة بمدينة ناصر بمنطقة الهضبة الغربية بمساحات تتراوح ما بين 500م2 و1000م2 لإقامة (فيلات، عمارات) وجار توصيل المرافق والخدمات لها، مضيفا أنه تم تخصيص 2.5 فدان أي ما يقرب من 10 آلاف م2 لإنشاء أكبر كاتدرائية في الصعيد للأقباط الأرثوذكس داخل المدينة أمام المساحة المخصصة لبناء مسجد كبير بنفس المساحة بذات المدينة طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لبناء دور العبادة، مضيفاً إنه تم تخصيص مساحة 185 فدانًا لإنشاء جامعة تكنولوجية حديثة، لافتًا إلى إنه يجرى تنفيذ 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة ناصر «غرب أسيوط» بنسبة تنفيذ تعدت 92 % ولم يتم طرحها حتى الآن كما يجرى تنفيذ 1440 وحدة سكنية (60 عمارة) بمشروع «سكن مصر» بالمدينة، وبلغت نسبة التنفيذ بها 90 %.

رافق الوزير ومحافظ أسيوط خلال الجولة التفقدية قيادات الوزارة والمهندس عبدالمطلب عمارة، نائب الوزير، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى واللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد فوزي النشار، رئيس جهاز التعمير بوسط وشمال الصعيد والمهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة والمهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر.