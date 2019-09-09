شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد طريق «هضبة أسيوط» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، ومرافقوهم، الأحد، طريق هضبة أسيوط، وهو طريق مزدوج يربط مدينة أسيوط بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، عبر هضبة أسيوط ليخدم التجمع العمراني الجديد غرب مدينة أسيوط «ناصر»، والطريق بطول 22.6 كم بعرض إجمالى (22- 33) متراً، وأكد الوزير أن هذا الطريق له أهمية كبرى في تنمية المنطقة المحيطة به.

وقال وزير الإسكان إنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الأساسية بالطريق، وجارٍ الانتهاء من ربطه بواسطة صينية عند طرفه الغربي بالطريق الدائري لمدينة أسيوط، وتمت إنارة الطريق بالطاقة الشمسية، في إطار التوجه لتعميم استخدام الطاقة الشمسية في أعمال الإنارة بالمحاور والطرق الرئيسية، موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ باقي الأعمال بالطريق.

وأشار الوزير إلى أن الطريق يتكون من مرحلتين، الأولى بطول 12 كم، والثانية بطول 10.6 كم (أعلى الهضبة) في اتجاه دائري أسيوط، شاملة إنشاء كوبرى علوى بطول 1.8 كم أعلى تقاطع طريق أسيوط / الغنايم والسكة الحديد، وكوبرى مصرف الزنار، كما تم عمل نفق أسفل الطريق، وتم تخصيص مدق موازٍ له بالأراضي الزراعية لتحقيق المرور الآمن للأهالي أسفله، مع رفعه متر ونصف المتر أعلى الأراضي الزراعية لمنع التقاطعات العشوائية.