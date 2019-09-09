شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يُسلّم 17 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الأحد، بتسليم 17 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء إجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع، لافتاً أن هذا يعد إنجازا كبيرا.

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وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم تسليم 17 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين، داعيًا أصحاب عقود التقنين بالمحافظة المبادرة باستكمال الإجراءات التي تقوم المحافظة بتسهيلها ليتم تسليمهم العقود في نفس اليوم لتقنين أوضاعهم، خاصةً أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة.

وأشار إلى أنه بدأت حملة لقطع المرافق لعدم استكمال أصحابها الإجراءات، مؤكدًا أن باب التقنين لن يستمر مفتوحا طويلاً.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه تم تسهيل إجراءات بصورة كبيرة، حيث في البداية كان يتم أخد شيكات بنكية مقبولة الدفع بباقي القيمة على ثلاث دفعات، ولكن تمت إزالة هذا الشرط تماماً واستبداله بدفع 25% فقط بعقد ابتدائي ويتم تسليم العقد النهائي عند استكمال إجراءات التقنين بالقيمة خلال 3 سنوات، مشيراً أن المحافظة قامت بتقديم 5700 طلب تقنين حتى الآن، من بينها 915 طلب تقنين تتبع جهات معنية أخرى والباقي يتبع محافظة كفرالشيخ.