شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عمرو أديب على فوز الزمالك بالكأس: «مصر كلها زملكاوية بس مش قدرين يقولوا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب الإعلامي عمرو أديب على فوز الزمالك في نهائي كأس مصر، مشيرًا إلى أن كل من التقى به على مدار اليوم كان يقول له «هتعملوا إيه النهارده».

وأضاف «أديب»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، «اللي قالي هتعملوا إيه النهارده.. أهو كسبنا النهارده»، معربًا عن سعادته بفوز نادي الزمالك، قائلا: «مبروك للزمالك والمدرب وشه حلو علينا.. وبيراميدز كان في أسوأ حالاته النهارده».

وتابع: «أنا قلبي انشرح للمدرب ميتشو النهارده.. مصر كلها زملكاوية بس مش قادرين يقولوا.. آن الأوان إن كل زملكاوي يقول يا زمالك يا مدرسة فن وهندسة»، مشيدًا بأداء شيكابالا، قائلا: «كان بيعمل كور ملفوفة لفة هدايا»، مستطردا: «الدنيا متنفعش من غير نادي الزمالك.. وعايزين الناس تهنينا وتباركلنا».