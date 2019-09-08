شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية الإثنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مساء اليوم، الأحد، قطع المياه عن منطقتين شرقي المحافظة، بدءا من الساعة العاشرة صباح غد، بسبب حدوث كسر في ماسورة رئيسية.
ووفقا لبيان صادر عن الشركة، حدث كسر مفاجئ في خط 1000 مم بمدخل منطقة «الدريسة» بجوار السكة الحديد، ما سيؤدي لقطع المياه عن منطقتي «الدريسة والحضرة الجديدة».
وأضافت الشركة أنه ستتم عودة المياه بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح، لافتة إلى أنه يمكن للمواطنين بتلك المناطق طلب سيارات مياه متنقلة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.
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