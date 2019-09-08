شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يكشف فوائد إلغاء العمل بالدولار الجمركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي إسماعيل حماد إن الدولة مؤخرا، ممثلة في وزارة المالية، اتخذت قرارا بإلغاء العمل بالدولار الجمركي، مشيرا إلى أن هذا القرار بمثابة تصحيح لمسار عمليات تداول السلع والخدمات، إضافة إلى أنه يساهم في خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «حماد»، خلال برنامجه «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم، الأحد، أنه مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه أصبح لم تعد هناك فائدة من وجود الدولار الجمركي، مشيرا إلى أن خطوة إلغاء العمل بالدولار الجمركي تمثل امتدادا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن فكرة استقرار أسعار الصرف التي يشهدها الاقتصاد حاليا مؤشر مهمة جدا على استقرار الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.