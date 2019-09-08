شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» توضح 8 حالات لا يمكن فيها التصالح على مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، الحالات التي يمكن فيها التصالح على مخالفات البناء.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد: «لا يجوز التصالح على مبنى يمس السلامة الإنشائية، أو يتعدى على شارع عام، أو بناء على أرض الدولة دون تقديم طلب تقنين»، متابعا: «كذلك لا يجوز التصالح على المباني ذات الطراز المعماري المميز، أو التصالح في البناء على أرض خاضعة للآثار».

واستكمل فرحات: «لا يمكن التصالح على مخالفة الارتفاعات المقررة من جانب الطيران المدني وهيئة عمليات القوات المسلحة، وكذلك لا يجوز التصالح في المناطق التي لها مخططات تفصيلية، وكذلك لا يجوز على الأرض الزراعية إلا في المناطق المتاخمة للعمران، وعدا ذلك يمكن التصالح».