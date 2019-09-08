شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم أحد تماثيل رمسيس الثاني بمعبد الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مساء اليوم، الفناء الأول من الجانب الغربي لمعبدالأقصر، للوقوف على حالة أحد التماثيل المهدمة جزئيا للملك رمسيس الثاني، تمهيداً لترميمه واستكمال أجزائه ليزين من جديد الجهة الغربية للفناء الأول من المعبد.

رافق وزير الآثار خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية.

Advertisements

وأوضح «وزيري» أن وزارة الآثار ستبدأ مشروع ترميم واستكمال التمثال بالتعاون مع معهد شيكاغو للدراسات الشرقية، عن طريق بعثة مصرية أمريكية برئاسته، وأنه قبل البدء في أعمال الترميم ستتم دراسة وتسجيل وتوثيق قطع التمثال التي قام بتجميعها على مصاطب عالم الآثار المصري الدكتور محمد عبدالقادر أثناء أعمال الحفائر التي قام بها داخل المعبدعام 1958 وحتى 1962، والتي تمكنت أيضاً من الكشف عن أجزاء لغيره من التماثيل بمناطق مختلفة داخل المعبد، والتي يرجح أنها دُمرت نتيجة تعرضها لزلزال مُدمر في العصور المصرية القديمة.

وقام الدكتور عبدالقادر، بتجميع بلوكات هذه التماثيل وترميمها ووضعها على مصاطب خشبية بجوار مكانها الأصلي لحمايتها حتى بدأت وزارة الآثار عام 2017 مشروع ترميم وإعادة تركيب ورفع وإقامة بعض من هذه التماثيل الواحد تلو الآخر، حتى تم استكمال التماثيل الست لواجهة الصرح الأول للمعبد، والآن تقوم الوزارة بترميم التماثيل الموجودة بالجهة الغربية للمعبد.

وأشار أحمد عربي، مدير عام معبدالأقصر، إلى أن التمثال الذي سيتم ترميمه بالجهة الغربية للمعبدمصنوع من الجرانيت الأحمر ويصور الملك رمسيس الثاني في الهيئة الأوزورية، ومن المتوقع أن يصل ارتفاع التمثال بعد الترميم والاستكمال إلى ٧ أمتار تقريباً.