شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي يطالب المصريين باتباع سياسة ترشيد الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إنه حال تطوير الصناعة المحلية والاهتمام بها تسطيع منافسة الصناعات العالمية، وسيكون ذلك في صالح المنتج المحلي، مشيرا إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات قيمة عالية أيضا لأنها قامت عليها اقتصاديات دول عظمى.

وأضاف «عبدالعظيم»، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، مساء اليوم، الأحد، أن هناك سياستين الأولى هي سياسة الإحلال محل الواردات، والسياسة الأخرى هي سياسة التصدير، مشيرا إلى أنه حال استخدام سياسة الإحلال محل الواردات سيتم توفير فاتورة الواردات الكبيرة بالعملة الصعبة، وأيضا حال الاهتمام بالصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة مثلما تفعل الدولة الآن ومنح القروض والتسهيلات لدعمها سيساعد ذلك في المنافسة والتصدير.

وأوضح أن سياسة ترشيد الاستهلاك يجب أن تكون منهجية أو إرادة ذكية؛ أي أننا جميعا تكون لدينا رغبة في ترشيد الاستهلاك لأن ذلك سيجعلنا لا نشتري أي أشياء لا نحتاجها في الوقت الحالي، كما أنه سيعمل على تخفيض الطلب على سلع وخدمات معينة، وبالتالي انخفاض أسعارها، مستشهدا بما يحدث في شهر رمضان من قبل الشعب المصري الذي يشتري من شراء سلع وتخزينها، ما يتسبب في ارتفاع أسعار الخدمات، موضحا أن سياسة ترشيد الاستهلاك هي عكس سياسة الاستهلاك الزائد عن الحد.