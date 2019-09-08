تجديد حبس 5 بائعين تشاجروا بالأسلحة البيضاء في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الأحد، تجديد حبس 5 بائعين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتشاجر بالأسلحة البيضاءأمام محطة المرج الجديدة.

كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا بنشوب مشاجرة بالزجاجات الفارغة والأسلحة البيضاء، بين عدد من البائعين، أمام محطة مترو المرج الجديدة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

وتبين من التحريات والتحقيقات، إصابة أحد الأشخاص بجرح نافذ وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.