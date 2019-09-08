نشرة الحوادث المسائية.. جثة بالعياط واختناق 20 طفلًا ومطربة "عندي ظروف"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

اختناق 20 طفلًا في حمام سباحة بمصر القديمة

أصيب 20 طفلًا باختناق نتيجة زيادة نسبة الكلور داخل حمام سباحة بنادٍ شهير بمصر القديمة. وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب في الواقعة.

إحالة مسئول في مستشفى العباسية للجنايات

أحال النائب العام، مسئول تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية لارتكابه جريمة غسيل أموال بلغت 600 ألف جنيه.

الحكم على المطربة بطلة كليب "عندي ظروف" بـ"الاتجار في البشر"

قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم الأحد، حجز الاستئناف المقدم من المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" و20 متهمًا آخرين (11 فتاة، و9 شباب)، على الحكم الصادر من محكمة الجنح لاتهامهم بممارسة وتسهيل الدعارة، لجلسة 22 سبتمبر؛ للحكم.

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حبس ربة منزل قتلت زوجها بعد وصلة مزاح في العمرانية

أمرت نيابة العمرانية، اليوم الأحد، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل زوجها بعد وصلة مزاح بينهما تحولت إلى مشاجرة وانتهت بجريمة قتل.

تأجيل محاكمة 14 متهمًا في قضية "حادث قطار محطة مصر"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، لجلسة 15 أكتوبر.

العثور على جثة مجهولة الهوية بجوار شريط السكة الحديد بالعياط

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد؛ إثر سقوطه من أحد القطارات بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة.

11 سبتمبر.. الحكم على 102 متهمًا في قضية أحداث شغب "عفروتو"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، مد أجل الحكم على 102 متهما "مخلى سبيلهم"، على خلفية اتهامهم في أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم التي وقعت في يناير الماضي، إثر وفاة محمد عبد الحكيم، الشهير بـ"عفروتو" داخل حجز القسم، لجلسة 11 سبتمبر.