الأوقاف: تشكيل الوعي بالقضايا الوطنية هدف ديني ووطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف أن قضية تشكيل الوعي تعد من أهم القضايا المشتركة بين وزارات التربية والتعليم و الشباب والرياضة والثقافة والأوقاف وهو هدف ديني ووطني وإنساني سامٍ، مطالبة بتعزيز أسس وآليات التعاون لرفع الوعي بالقضايا الوطنية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء الوطني والمواطنة المتكافئة ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتحصين النشء والشباب وسائر أبناء المجتمع من الفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث الذي حضره ممثلو تلك الوزارات لبحث أوجه التعاون والتنسيق لمواجهة الفكر المتطرف، ونشر الوعي الصحيح والفكر المستنير تحصينًا للنشء والشباب والمجتمع من الأفكار الهدامة في إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الوطنية في مختلف المجالات ؛ وبخاصة بناء الوعي الصحيح والفكر الرشيد المستنير.

كما أكدت الأوقاف أن الخطاب الثقافي العصري أصبح ضرورةً حتميةً لإيجاد نوعٍ من التماسك والتكاتف بين أبناء الأمة عن طريق تصحيح المفاهيم وإزالة الشبهات المغلوطة التي أدت لانحراف بعض الشباب وانجرافهم نحو الإرهاب والتطرف المذموم.

وأشارت الأوقاف إلى أن الدين لا بد له من وطنٍ يحمله ويحفظه ويحميه ؛ ووطنٍ آمن مستقر، لنشر صحيح الدين وبيان أوجه سماحته وهو ما يناقشه مؤتمر الأوقاف الـ30 الأحد المقبل و يتناول قضية: "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية"، وإعلان وثيقة المواطنة لتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة، وكذا التكافل الاجتماعي، والحقوق المتبادلة بين المواطنين.