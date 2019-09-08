يعرض لأول مرة.. وزير الآثار يتفقد تابوت الملكة تاوسرت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تفقد وزير الآثار، تابوت الملكة تاوسرت، آخر ملكات الأسرة 19، الذي تعرضه الوزارة لأول مرة، بمتحف الأقصر، عقب نقله من مكان اكتشافه بمقبرة الملك "باي" (KV13) بالبر الغربي بمدينة الأقصر، وذلك بعد مرور أكثر من عقدين على اكتشافه.

شارك في الزيارة الدكتور فتحي ياسين، مدير عام آثار القرنة، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات وزارة الآثار، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والصحفيين والإعلاميين.

يذكر أن التابوت عثر عليه عالم الآثار الألماني التن مولر داخل مقبرة الملك باي، والموجودة بالقرب من مقبرة الملكة تاوسرت، ويبلغ طول التابوت 280 سم وعرض 120 سم وارتفاع 150 سم ويزن 6 أطنان.