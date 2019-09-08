إعادة تشكيل الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن حزب مستقبل وطن، عن تغييرات تنظيمية داخل الحزب تضمنت إعادة تشكيل الأمانة المركزية بالحزب واستمرار النائب عاطف ناصر في موقعه رئيس للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس.

ووفقا للقرار رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٩ والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، اليوم الأحد، يعاد تشكيل الأمانة المركزية للحزب بحيث يستمر المهندس أشرف رشاد الشريف رئيسا للحزب، والدكتور محمد منظور والنائب عبد الهادي القصبي والنائب علاء عابد في مواقعهم كنواب لرئيس الحزب.

وتضمن التشكيل استمرار المهندس حسام الخولي أمينا عاما للحزب، كما تضمن ٥ أمناء عموم مساعدين وهم النائب كريم درويش ومحمد جمال الجارحي وأكمل الله فاروق والنائب عماد سعد والنائب عبد الحميد بدوي دمرداش.

وضمت الأمانة الجديدة الدكتور عصام هلال أمين تنظيم الحزب، والنائبة رشا رمضان أمينا للمرأة، والنائب فخري طايل كأمين شئون المجالس المحلية، والنائب محمود السيد محمد سعد كأمين للمهنيين والنائب طارق الخولي، أمين العلاقات الخارجية، وشريف الجابري أمين العضوية، والإعلامية دينا عبد الكريم كأمين للإعلام، والإعلامي أحمد الشاعر أمينا مساعدا للإعلام، والمهندس أحمد صبري أمينا للشباب، والنائب محمد مصطفى السلاب أمينا لأمانة قطاع الأعمال.