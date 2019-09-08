أخبار مصر | عدم المبالغة في شراء الاحتياجات واللوازم.. نصائح لاستقبال العام الدراسي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدم المبالغة في شراء الاحتياجات واللوازم.. نصائح لاستقبال العام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بالنسبة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم 11- 9 -2019 إلى يوم 28- 5 - 2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الشكل العام للكتب اختلف في مرحلة رياض الأطفال وذلك في كتب اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر، وذلك لمصلحة الطالب حتى يتمكن من استيعاب المواد الدراسية لأن ما يحدث في هذه المرحلة هو مستقبل التعليم في مصر واستثمارنا الحقيقي.

ومع بدء دخول العام الدراسي الجديد تمتزج مشاعر الطلبة وذويهم بالعديد من التوافقات والمتناقضات حول ما يحمله العام الدراسي الجديد وما عليهم أن يبدوه تجاهه وكيف عليهم أن يستقبلوه.

ويمكن التخطيط لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال اتباع النصائح والإرشادات المساعدة على ذلك ومنها:

١ - معاودة المعارف والخبرات من الصفوف السابقة، ومراجعتها مع الوالدين أو الإخوة، بصورة سريعة تثري الذاكرة وتعمق الفهم، إذ أنَّ المعارف الجديدة مبنيَّة على ما سبقها من العلوم في الصفوف السابقة ومرتكزة عليها.

٢ - تعويد النفس على التهيئة اليومية للمدرسة، ويكون ذلك بالاستعداد الذهني والجسدي والنفسي لليوم المدرسي ونشاطاته، كأن ينام التلميذ مبكرًا ليضمن استيقاظه مبكرا.

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٣ - عدم المبالغة في شراء احتياجات ولوازم المدرسة والاكتفاء بالمستلزمات الضرورية.

٣ - التفاؤل بالعام الجديد والمرحلة الجديدة والصف الجديد الذي سيكون ملازمًا للطالب سنةً كاملةً بنشاطاته ومناهجه وطلَّابه ومعلميه.

٤ - عقد العزم على التغيير والتجديد والتحسين بما فيه منفعة الذات وتكوين صورة حسنة تليق بالتلميذ في مرحلته الجديدة.

٥ - الاهتمام بالمقتنيات الشخصية واللوازم المدرسيَّة، والمواظبة على حل الواجبات المدرسيَّة في وقتها.

٦ - التكيف الحسن مع المدرسة وأنشطتها والاندماج في جميع مكوناتها ونشاطاتها التي تصنع الشخصية كالرياضة والفنون والنشاطات الثقافية والدينيَّة.

٧ - الإفادة من المكتبة علومها وما تحويه طيات رفوفها

٨ - التزود قدر المستطاع من المواد والعلوم التي تضمن التطوير المستقبلي كاللغة الإنجليزية والحاسوب