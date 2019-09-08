أخبار مصر | عرض تابوت الملكة تاوسرت بمتحف الأقصر لأول مرة منذ اكتشافه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض تابوت الملكة تاوسرت بمتحف الأقصر لأول مرة منذ اكتشافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على هامش زيارته إلى محافظة الأقصر، تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار العرض الأول لتابوت الملكة تاوسرت، أخر ملكات الأسرة 19، والذي تم نقله منذ أيام قليلة من وادي الملوك إلى مقر عرضه الدائم بمتحف الأقصر لعرضه للجمهور لأول مرة منذ اكتشافه، وتابوت الملكة تاوسرت تم اكتشافه بمقبرة الملك باي (KV13) بالبر الغربي بمدينة الاقصر، والمغلقة أمام الزيارة.

والتابوت مصنوع من الجرانيت الوردي ومزين بمجموعة من الرسومات التي تصور الأربعة آلهة الحاميات كأبناء حورس الأربعة، بالاضافة إلى نقوش الدعوات والصلوات للمتوفي.

وقد أعاد ابن الملك رمسيس الثالث، الأمير "منتوحرخبش-اف" استخدام التابوت الذي عثر عليه عالم الآثار الألماني "التن مولر" داخل مقبرة الملك باي، و الموجوده بالقرب من مقبرة الملكة تاوسرت، ويبلغ طول التابوت 280 سم، وعرض 120 سم، وارتفاع 150 سم، ويزن ٦ طن.