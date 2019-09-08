أخبار مصر | بعد اعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الثالثة 2019| تعرف على مراحل تقليل الاغتراب خطوة بخطوة وشروط التحويلات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الثالثة 2019| تعرف على مراحل تقليل الاغتراب خطوة بخطوة وشروط التحويلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة هو اكثر مايبحث عنه الكثير بعد الاعلان عن نتيجة تنسيق ، والذي تم الاعلان عنها اليوم الاحد الموافق 8 سبتمبر ، ويبدا تقليل الاغتراب من الغد الاثنين 9 سبتمبر 2019 .

حيث ان الموقع مستمر في استقبال رغبات التحويلات، في حين أن التحويلات في حدود النسبة المقررة 10%، وويتم تقليل الاغتراب والتحويلات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، وهي:

شروط تقليل الاغتراب 2019

"التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.

اما بالنسبة للكليات التي يشترط فيها اجتياز القدرات، فلا بد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطلاب في شهادة الثانوية العامة.

خطوات تقليل الاغتراب

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1-لابد من أن يلتزم الطالب في تنسيق المرحلتين باختيار جميع الكليات الممكنة من قطاع ما في المجموعة «أ»، وذلك قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع في المجموعة «ب».

2-على الطالب أن يلتزم باختيار كل الكليات الممكنة في هذا القطاع بالمجموعة «ب»، وذلك قبل أن يبدأ في اختيار كليات من القطاع ذاته فى المجموعة «ج» خلال تسجيل رغباته في تنسيق المرحلة الأولى 2019 .

3-تعد محافظة القاهرة والجيزة نطاقًا جغرافيًا واحدًا، حيث تضم جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، بالإضافة إلى الكليات التابعة لهذه الجامعات.

4-تفتح تحويلات تقليل الاغتراب، عقب إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية في تنسيق 2019، ومن ثم يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين.

5-تعلن نتيجة الحدود النسبة المقررة والتي هي 10%، بعد أن تعلن نتيجة المرحلة الثالثة، كما يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة والمعاهد.

وفيما يخص التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع، ولا توجد تحويلات ورقية.