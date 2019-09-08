أخبار مصر | حملة مكبرة على الأسواق والمحلات غير المرخصة بحي الزاوية الحمراء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة مكبرة على الأسواق والمحلات غير المرخصة بحي الزاوية الحمراء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت أجهزة حي الزاوية الحمراء برئاسة اللواء هشام عصمت عبدالحميد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالأسواق والباعة الجائلين وفتح الطريق أمام المارة.

وقال اللواء هشام عصمت، إن الحملة شملت شارع المستشفى بمدينة النور وشارع منشية الجمل وناصية شارع الإمام العبد بالقصيرين، ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لإعادة الانضباط بالشوارع وإلزام أصحاب المحلات والأكشاك بالمساحات المخصصة وعدم التجاوز.

وتابع رئيس الحي، الحملة أسفرت عن تحرير محاضر إشغالات وإدارة المحلات بدون ترخيص، ورفع كافة الاشغالات اثناء خط السير وتم إيداعها بمخزن شرطة مرافق بالحي.

شدد على السادة الميدانين بالحي بالمرور والمتابعة المستمرة والتصدي بقوة للمخالفات وتطبيق القانون بحزم على كل مقصر.

رافق اللواء هشام عصمت العقيد مأمور قسم شرطة الزاوية وشرطة المرافق، وإدارة الإشغالات ومشرفي القطاعات وإدارة البيئة وفرع الهيئة وإدارة الأسواق وإدارة المحلات والأملاك.

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وفي نفس السياق، أثنى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على الدور الهام والمبذول من صندوق تطوير العشوائيات، لدعم العاصمة خلال السنوات الماضية، ف إقامة العديد من المشروعات للتخلص من المناطق العشوائية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات لتحسين حياة المواطنين باستكمال كافة الخدمات اللازمة والاحتياجات الضرورية، وعمل مشروعات خدمية بالمناطق الغير مخططة، مؤكدًا على أن أعمال التطوير بالقاهرة تشمل كافة أحياء القاهرة بلا استثناء وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على موافقة الصندوق، على دعم المحافظة بمبلغ 600 مليون جنيه لتنفيذ خططها لتطوير القاهرة خلال العام المالي 20192020 من خلال الرؤية الجمالية الشاملة للمدينة، وتنفيذ مشروعات تعبر عن احتياجات المواطنين داخل المناطق العشوائية، وقرر المحافظ تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والصندوق للإشراف على المشروعات ومتابعة تنفيذها طبقًا لمواصفات الجودة وجداول المواعيد المقررة.

وإكمالًا لخطة لتطوير العاصمة، وضعت محافظة القاهرة خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

وأوضح المحافظ إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة الكترونية موحدة، حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق الكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الانترنت، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة.