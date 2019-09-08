أخبار مصر | نتنياهو يخطئ باسم جونسون والحاضرون يصححون الخطأ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يخطئ باسم جونسون والحاضرون يصححون الخطأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخطأ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال خطاب له، في اسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وأسماه بوريس يلتسين.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية خطاب نتنياهو خلال اجتماع حكومي: "لقد عدت من رحلة سعيدة للغاية من لندن، حيث قابلت رئيس الوزراء بوريس يلتسين ووزير الدفاع الأمريكي".

وعندما صحح الحاضرون الخطأ، ابتسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه كان يتأكد من انتباه الحاضرين لخطابه.

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وتولى السياسي البريطاني بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء البريطاني منذ 24 يوليو 2019.

في حين أن بوريس يلتسين رجل دولة سوفييتي وأول رئيس للإتحاد الروسي من عام 1991وحتى 1999، وتوفي عام 2007.



كان بوريس جونسون في وقت سابق أكد عن تشاؤمه بتحقيق تقارب في العلاقات بين لندن وموسكو ما دام الرئيس فلاديمير بوتين في الحكم.

واعتبر جونسون أن قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال العام الماضي كانت أكبر "خيبة أمل" خلال توليه وزارة الخارجية البريطانية.



وقال: "اعتقدت فعلا أنه يمكن انتهاج سلوك صريح مع الروس لبناء علاقة جيدة". وأضاف "كنت متفائلا جدا، توجهت إلى موسكو رغم التحذيرات، حاولت بناء صداقة جديدة وشراكة جديدة لكن الأمر لم ينجح".

كذلك، انتقد جونسون تصريحات لبوتين في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" اعتبر فيها الرئيس الروسي أن الافكار التقدمية للديموقراطيات الغربية "عفا عنها الزمن"، وقال "إنه مخطىء تماما".