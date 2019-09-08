شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: العولمة ومنع التمييز ضد المرأة فى مناهج العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة نوال شلبى، مدير مركز تطوير المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم، أن هناك مدارس تجاهلت عملية تطوير التعليم التى قامت بها الوزارة والمركز وأخرى حققت جزءًا من المستهدف، ورغم ذلك تظل المشكلة الأكبر للوزارة أن هناك أولياء أمور يمنعون أبناءهم من الدراسة قبل شهر من انتهاء العام الدراسى، بينما ينتظمون فى مراكز الدروس الخصوصية قبل الدراسة بـ3 أشهر وحتى الامتحانات.

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وأضافت «شلبى»، فى تصريحات، الأحد، على هامش مائدة مستديرة بمركز تطوير المناهج للإعلان عن إعداد مناهج العام الدراسى الجديد، إن الوزارة تقدم تعليمًا جيدًا وتحرص فى إعداد المناهج على العمل بـ«نظام السلسلة» بمعنى ربط مناهج الأول والثانى والثالث الابتدائى، وأن يكون الواجب المدرسى نشاطًا ينمى المهارات ويمنح الوالدين فرصة للمشاركة فى العملية التعليمية من خلال دليل ولى الأمر الذى أعدته الوزارة.

وأضافت «شلبى» أن الوزير الدكتور طارق شوقى طلب من المركز، فى يوليو 2017، وضع مناهج جديدة قائمة على فلسفة إعادة بناء الشخصية المصرية وتتناسب مع رؤية نظام التعليم الجديد، ولذا تم إجراء دراسة موسعة مع شعبة تطوير المناهج بمركز البحوث التربوية حول مناهج 12 دولة لديها تصنيف جيد عالميًا من ناحية التعليم، وتم تحديد بعض الاستدلالات التى ساعدت فى تطوير المناهج، ومنها مواصفات الشخصية المصرية، ومواصفات طالب مفكر مبدع مستمر فى التعليم والتعلم، ومؤمن بقيم العمل وريادة الأعمال، ومؤمن بوطنه وتراثه وقادر على المنافسة والتعايش. وتابعت أن المناهج الجديدة تضم مهارات حياتية أعدتها منظمة اليونيسيف قام المركز بتعديلها وفق القصور الموجود فى الشخصية المصرية لتضم منظومة قيم من أجل بناء الإنسان المصرى، ومعالجة قضايا مثل «مكافحة الإدمان أو التدخين وعدم التمييز ضد المرأة وقضايا العولمة، والمواطنة، والصحة والسكان، وعدم التمييز والبيئة»، ليصبح لدى مصر «دستور فى التعليم حتى عام 2030»، وصفته الجهات الدولية بـ«المنظومة المصرية للقيم الحياتية».

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل عبدالعاطى، رئيس قسم اللغة العربية بمركز تطوير المناهج، المشرف على تطوير منهج اللغة العربية فى منظومة التعليم الجديدة، أن الدراسات التى قام بها المركز أثبتت أن بدء التعلم بترتيب الحروف الهجائية وأسمائها يضر فى القراءة وتركيب الجمل، لذا تم اعتماد أسلوب الكلمات المفتاحية ونغمة الحرف الأبجدى وليس اسمه، وهو ما يجعل الطفل أسرع وأفضل فى تركيب الجمل.