شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعاطى» يوجه بتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بضرورة توعية طلاب المدارس الابتدائية، بأهمية ترشيد استهلاك المياه، فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة من نُدرة المياه، وكونها أهم محاور الخطة القومية لموارد المياه التى تعمل الوزارة على تنفيذها.

جاء ذلك خلال تفقد «عبدالعاطى» المعرض الخاص بأعمال طلاب مدارس المرحلة الابتدائية، الذين شاركوا فى المسابقة القومية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، والتى تنظمها الوزارة بالتعاون مع كل من وزارتى التربية والتعليم، والإسكان، فى إطار التعاون مع مشروع دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية بقطاع المياه الممول من الاتحاد الأوروبى.

وأشاد بالأعمال المشاركة فى المعرض، مُعربا عن سعادته بمدى وعى الأطفال عن أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وترجمة ذلك من خلال التنوع فى أعمالهم الابتكارية المشاركة فى المسابقة من لوحات وفقرات الإذاعة المدرسية وأبحاث وعمل فنى.