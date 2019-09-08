شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار اختبارات «معهد تكنولوجيا السكة الحديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل استمرار اختبارات القبول الخاصة لطلاب الدفعة الأولى للمعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد، البالغ عددها 100 طالب حيث تم إجراء اختبارات السمات لـ50 طالباً من 200 طالب تم اخيارهم فى معامل الحاسب الآلى فى إدارة التدريب بهيئة السكة الحديد، والاختبارات الرياضية واللياقة البدنية فى نادى السكة الحديد الرياضى.

وذكرت الوزارة فى بيان، أن الهدف من الاختبارات اختيار أفضل المتقدمين ليكونوا على أعلى مستوى من الناحيتين البدنية والذهنية خاصة أنه تم اختيار ٢٠٠ طالب لتوقيع الكشوفات عليهم تمهيداً لاختيار أفضل ١٠٠ طالب من المقبولين للعام الدراسى 2019 / 2020 وهو العام الدراسى الأول لتخريج كوادر متخصصة على أعلى مستوى من التدريب العلمى والنظرى المتخصص فى علوم السكك الحديدية.

يذكر أن الدراسة فى المعهد داخلية، ومدتها عامان دراسيان فى تخصصى نظم الإشارات الكهربية، وميكانيكا الوحدات المتحركة، ويتم منح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية فى التخصص، ويتم تعيين الخريجيين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وفقاً لضوابطها.