شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 7042 قرار إزالة بالبحيرة ضمن الموجة 13 لإزالة التعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تنفيذ 7042 قرار إزالة على مساحات بلغت 244 فدان من الأراضي الزراعية و1.22 مليون متر من أراضي المباني لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز المحافظة، ضمن الموجة 13 لإزالة التعديات.

وأوضح «المحافظ»، أنه تم تنفيذ عدد 269 قرار إزالة صادرة من الوحدات المحلية، و3450 قرار إزالة تابعة لولاية الري والصرف، و330 قرار إزالة تابعة لولاية الآثار، و1709 قرار إزالة تابعة لولاية الطرق، و214 قرار إزالة تابعة لولاية الأوقاف، و397 قرار إزالة تابعة لولاية حماية النيل، و659 قرار إزالة تابعة لولاية هيئة التعمير بوزارة الزراعة، و14 قرار إزالة تابعة لولاية السكة الحديد.

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وأكد «آمنة» على أن محافظة البحيرة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

وأشار «آمنة» إلى أن حملات إزالة التعديات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

وأضاف «المحافظ»، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعاً في المضي قدماً في ملاحقة كافة أشكال وصور التعديات وإزالتها بشكل فوري من بداية ظهورها في المهد وبذل أقصى الجهود من أجل إسترداد حق الشعب وردع المتعدين وتطبيق القانون.