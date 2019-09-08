شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نقلة نوعية في العمل الجماعي المشترك خدمة لديننا ووطننا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأحد، الاجتماع الثالث الذي حضره ممثلو وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، لبحث مزيد من أوجه التعاون والتنسيق فيما بين الجميع لمواجهة الفكر المتطرف، ونشر الوعي الصحيح والفكر المستنير تحصينًا للنشء والشباب والمجتمع من الأفكار الهدامة، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وبحضور ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

وفي بداية كلمته، قدم وزير الأوقاف الشكر للوزراء المعنين والحضور، مؤكدًا أن «هذا العمل المشترك يُعد نقلة نوعية في العمل الجماعي المشترك خدمة لديننا ووطننا، وبخاصة في قضايا الوعي والثقافة وبناء الشخصية الوطنية وأن قضية تشكيل الوعي من أهم القضايا المشتركة بين الوزارات الأربع، وهو هدف ديني ووطني وإنساني سامٍ، موضحًا أننا نعمل معًا لتعزيز أسس وآليات التعاون في العمل المشترك لرفع الوعي بالقضايا الوطنية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء الوطني والمواطنة المتكافئة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتحصين النشء والشباب وسائر أبناء المجتمع من الفكر المتطرف».

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وأكد الوزير أن «مؤتمر وزارة الأوقاف الثلاثين يتناول قضية من أهم القضايا المعاصرة: «فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية لنخلص إلى وثيقة المواطنة لتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة، وكذا التكافل الاجتماعي، والحقوق المتبادلة بين المواطنين، وبين المواطن والدولة، وغيرها من العلاقات التي تسهم في بناء دولة قوية متماسكة، فرجلٌ فقيرٌ في دولةٍ غنيةٍ قويةٍ أفضل من رجلٍ غنيٍ في دولةٍ فقيرةٍ ضعيفةٍ هزيلةٍ».

وأشار وزير الأوقاف إلى أن «الدين لابد له من وطنٍ يحمله ويحفظه ويحميه، وطنٍ آمن مستقر، كي نتمكن من نشر صحيح الدين وبيان أوجه سماحته».

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن «الخطاب الثقافي العصري أصبح ضرورةً حتميةً لإيجاد نوعٍ من التماسك والتكاتف بين أبناء الأمة عن طريق تصحيح المفاهيم وإزالة الشبهات المغلوطة التي أدت لانحراف بعض الشباب وانجرافهم نحو الإرهاب والتطرف المذموم».

وأشاد ممثلو الوزارات الأربع خلال الاجتماع بإصدارات وزارة الأوقاف في مواجهة الفكر المتطرف، مؤكدين عزمهم على العمل الجماعي لنهضة هذا الوطن ورقيه والحفاظ على أمنه وأمانه، وفي ختام اللقاء أهدى وزير الأوقاف الحاضرين نسخًا من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف منها: (الكليات الست- الفهم المقاصدي للسنة النبوية).