شكرا لقرائتكم خبر عن إحدى خريجات برنامج القيادة التنفيذية للمرأة: نعيش في عصرنا الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رحاب فراج، إحدى خريجات برنامج القيادة التنفيذية للمرأة، إن برنامج القيادة التنفيذية للمرأة برنامج متميز جدًا، حيث إنه أعد بالتنسيق بين وزارة التخطيط، وإحدى ولايات الولايات المتحدة الأمريكية .

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وأشار «فراج»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «أخبار TeN» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، إلى أن البرنامج مقسم إلى أكثر من جزء، أحدهما تدريبي، وآخر تنفيذي، حيث إنه يقوم على فكرة الاندماج بين المدرب والمتدربات، وهو ما ساعد الحاصلات على البرنامج على تطبيق ما يدرسونه.

وأضافت أن البرنامج تضمن نماذج محاكاة على القيادة، وجلسات إرشاد شخصي لتطوير الشخصية، موضحة أن البرنامج كانت مدته 40 يومًا مرتين أسبوعين، مؤكدة أن المرأة في مصر تعيش في عصرها الذهبي، انطلاقا من تخصيص 2017 عام المرأة.

وتابعت أن هناك خطة لتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدة أن القيادة السياسية مهتمة اهتماما خاصا بالمرأة.