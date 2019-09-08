شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وزير الإسكان لمدينة أسيوط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، ومرافقوهم، الأحد، المشروعات السكنية والخدمية المختلفة بمدينة أسيوط الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان أن إجمالى الاستثمارات بمدينة أسيوط الجديدة، بلغ 4.3 مليار جنيه (1.993 مليون جنيه في قطاع المرافق – 1.7 مليار جنيه في قطاع الإسكان – 528 مليون جنيه في قطاع الخدمات – 31 مليون جنيه في قطاع الزراعة).

وتجول وزير الإسكان ومحافظ أسيوط بأحد مواقع الإسكان الاجتماعى، ومركز الشباب المنفذ بها، واستمع لشكاوى عدد من المواطنين من عدم جودة تشطيب الوحدات المخصصة لهم، ووجه الوزير بمعاينة جميع الوحدات بالموقع، وإعادة تنفيذ أعمال التشطيب على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن إجمالى عدد وحدات الإسكان الاجتماعى المُنفذة بالمدينة ١١٦٨٨، تم تخصيص ٤٢٧٨ وحدة منها، وجارٍ تنفيذ ٢٤٠ وحدة سكنية أخرى، وجارٍ إنهاء وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة.

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وقال الوزير إنه جارٍ طرح تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب بطاقة 280 ألف م3/يوم ومأخذ خاص بها، وتنفيذ الأعمال الاستشارية لدراسة حماية باقى المدينة من أخطار السيول، وجارٍ استلام محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 82 ألف م3/ يوم كمرحلة اولى، كما تم الانتهاء من تنفيذ (3) محطات رفع بالتوسعات الجنوبية الشرقية.

وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية بالمدينة، قالت المهندسة جيهان أحمد عمار، القائم بتسيير أعمال جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ 28 مشروعاً خدمياً (تعليمى – تجارى – صحى – أمنى – رياضى – دينى – خدمات عامة)، وتم الانتهاء من تنفيذ 70 مشروعاً أخرى، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية لمدرسة النيل الدولية، مضيفة أن إجمالى عدد المباني الخدمية بالمدينة 266 مبنى (59 تعليميا- 21 صحيا- 94 تجاريا- 9 أمنية- 25 دينية- 24 ترفيهية ورياضية- 34 خدمات عامة).

وأوضحت المهندسة جيهان أحمد عمار، أنه تم بمدينة أسيوط الجديدة، تنفيذ المنطقة التكنولوجية الأولى على مستوى الصعيد، بمساحة 40.2 فدان، وتتكون من (3) مراحل، المرحلة الأولى، تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، وتضم 9 مبانٍ (خدمة المواطنين- التدريب – التعهيد – الشركات – الابتكار – مرفق تنظيم الاتصالات – المدرسة مرحلة أولى – البنوك والمطاعم – توزيع المنتجات)، والمرحلة الثانية تم تشغيلها، وتضم مصنعاً لإنتاج التليفون المحمول والتابلت، بينما المرحلة الثالثة، تضم 9 مبانٍ هي (2 مبنى للشركات – 2 مبنى خدمات التعهيد – مركز اقامة وافدين – مصنع – استكمال المدرسة).

وأضافت المهندسة جيهان أحمد عمار، أنه جارٍ أيضاً، تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، وتشمل، مشروع ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر، بطول 22 كم من الطريق الصحراوي الشرقي أمام المدينة حتى مدخل طريق الجيش (أسيوط – القاهرة) من كم صفر حتى كم 11 (مرحلة أولى)، ومشروع طرق مرحلة ثانية بمنطقة الإسكان المتميز 100 فدان جنوب شرق المدينة، ومشروع تنسيق الموقع العام شاملا شبكة الرى لمنطقة الزهور بالحى الأول، وللمجاورات (1 – 2 – 3 – 4) بمنطقة رجال الأعمال، ومشروع رفع كفاءة الطرق والأرصفة شاملا التنسيق والتطوير الحضاري بين العمارات بمنطقة إسكان الشباب، ومشروع شبكة كهرباء ومراكز خدمة الامتداد المستقبلي، موضحة أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع امتداد خط الطرد العاجل للخور الجديد، وخط الطرد الدائم، ورفع كفاءة محطة الصرف الصحي.

الجدير بالذكر أن اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، سلم درع المحافظة للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الزيارة تكريما له على جهوده المبذولة.