شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: أجرينا 229 ألف عملية لمرضى قوائم الانتظار مجانًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مبادرة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية مستمرة، حتى يمكن منع تراكمات المزيد من قوائم الانتظار.
وأضاف مجاهد، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «أصبحنا في المرحلة الثانية، وهي منع التراكمات، وأجرينا حتى الآن 229 ألف عملية جراحية مجانا، ما بين عمليات جراحة صدر وقلب مفتوح ورمد ومخ وأعصاب، وزراعة قوقعة».
وأوضح متحدث الصحة أن المستشفيات التابعة للوزارة أجرت 64% من العمليات، فيما نفذت المستشفيات الجامعية 27% من العمليات التي تم إجراؤها، مؤكدا أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية.
وأشار مجاهد إلى إشادة وزيرة الصحة البريطانية بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وطلبها من وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، تبادل الخبرات في هذا الشأن، فضلا عن طلب الكلية الملكية البريطانية تفعيل برنامج مخصص لأطباء الأسرة في مصر، بشكل دبلومة معتمدة يتم تحولها إلى زمالة، موضحا أنه تم تدريب 70 طبيبا، مع استهداف تخريج ألف طبيب للعمل بطب الأسرة.
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