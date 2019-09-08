شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف منتفعة في أول أيام حملة «حقك تنظمي» لتنظيم الأسرة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، اليوم، الأحد، الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي» بمختلف مراكز ومدن الشرقية، وتستمر حتى 19 سبتمبر الجاري، والتي تقام على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى 10 إدارات صحية وهي «القنايات – منيا القمح – مشتول السوق – ديرب نجم – بلبيس – العاشر من رمضان – ههيا – الحسينية – كفر صقر – فاقوس» خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر، وتشمل المرحلة الثانية 9 إدارات صحية هي «الزقازيق – الإبراهيمية – أبوكبير – الصالحية الجديدة – أبوحماد – القرين – أولاد صقر – منشأة أبوعمر – صان الحجر» خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تقديم الخدمة الطبية لعدد 13606 منتفعين في اليوم الأول، من خلال عيادات ثابتة لتنظيم الأسرة بالوحدات الصحية والمستشفيات وعددها 270 عيادة، بالإضافة إلى 17 عيادة طبية متنقلة، والمرحلة الثانية تجري من خلال 205 عيادات ثابتة، و12 عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق المشاركة بتنظيم الأسرة والرائدات الريفيات على المجهود المبذول.