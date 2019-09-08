شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كندا بالقاهرة: أسطول الطيران المصري يتمتع بتكنولوجيا كندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعرب سفير كندا في القاهرة، جيس داتون، عن سعادته بوصول طائرات Airbus A220 (الكندية C Ceries) إلى مصر. وقال السفير الكندي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «نفتخر بأن أسطول مصر للطيران أصبح لديه تكنولوجيا كندية رائدة»، مؤكدا أن هناك شراكة رائعة بين مصر وكندا.

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