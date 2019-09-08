شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: بدء تنفيذ مشروعي صرف صحي بتكلفة 55 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدء تنفيذ مشروعين للصرف الصحي بقريتي زاوية البحر ومحلة أحمد، التابعتين لمركز كوم حمادة، في إطار البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومصنع الطائرات بتكلفة حوالي 55 مليون جنيه.

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وقال المهندس سامى عبدالستار، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، في تصريحات صحفية، الأحد، إن مشروع الصرف الصحي بقرية زاوية البحر بكوم حمادة مكون من محطة رفع وشبكة انحدار بطول 10كم وخط طرد بطول 2كم قطر 300 ملليمتر بتكلفة حوالي 30 مليونا، وإن مشروع صرف صحي قرية محلة أحمد مكون من محطة رفع وشبكة انحدار بطول 8 كم وخط طرد بطول 4كم قطر 250 ملليمترا بتكلفة تقدر بـ25 مليون جنيه.

وأشار المهندس حمدى زيتون، مدير عام التنفيذ بالهيئة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، إلى أن الهيئة ستقوم بالانتهاء من المشروعين في المواعيد المقررة، وإن المشروعين يخدمان 22 ألف نسمة في قريتى زاوية البحر ومحلة أحمد والعزب التابعة لهما.

وأكد المحافظ بسرعة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وشدد على رئيس الوحدة المحلية لمركز كوم حمادة بتذليل ما يعترض المشروعين من معوقات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم والارتقاء بخدمات الصرف الصحي والبنية التحتية بقرى ومدن ومراكز المحافظة.