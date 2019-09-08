شكرا لقرائتكم خبر عن «المنوفية» تنهي إجراءات تسليم أرض أول منطقة لوجستية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، إجراءات إنهاء تسليم أرض أول منطقة لوجستية بقرية طوخ طنبشا، والتي تقام على مساحة 6 أفدنة بمركز ومدينة بركة السبع لرئيس مجلس إدارة شركة «ستونز ديستركت» لإدارة المشروعات، بحضور الدكتور هانى الفقي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وسكرتير عام المحافظة، وممثلين من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمستشار القانوني، والمستشار الهندسي للمحافظة، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع يعد نقلة حضارية للمنطقة وسيعمل على توفير فرص عمل جادة للشباب، مؤكدا حرص الأجهزة التنفيذية على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار والمستثمرين ودفع عجلة التنمية بالمحافظة، موجهاً الدعوة لرجال الأعمال للاستثمار بالمحافظة لتوافر المناخ الاستثماري بها في كافة المجالات (تجاري- تعليمي – ترفيهي- صناعي) .

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ووجه رئيس الشركة الشكر لمحافظ المنوفية على حفاوة الاستقبال والتأكيد على إنجاح المشروع بما يعود بالنفع العام على مواطني المنوفية.

وعقب الاجتماع توجهت اللجنة لتسليم الأرض على الطبيعة، تمهيداً لبدء الخطوات الفعلية لتنفيذ المشروع.

جدير بالذكر أن هذا المشرع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لنشر أنماط التجارة الحديثة من مناطق لوجستية ومراكز تجارية وأسواق على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من خلال ربط كافة المحافظات بشبكة لوجستية حديثة وأنشطة تجارية متنوعة تيسيرا على المواطنين في الحصول على مستلزماتهم الاستهلاكية.