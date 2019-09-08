ضبط شخص بحوزته 45 تذكرة قطارات لبيعها بالسوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمحطة سكك حديد مصر برمسيس بالقاهرة، وبحوزته (45) تذكرة لقطارات الوجه القبلى "درجة ثانية" تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء.

واعترف المتهم بحيازة التذاكر بقصد بيعها بأعلى من قيمتها بقصد التربح، وأقر بحصوله عليها من صرافين "محددين" بذات المحطة، لبيعها بالسوق السوداء مقابل منح كل منهما مبلغ (10 جنيهات) عن كل تذكرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الصرافين، وبمناقشتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التربح مادياً جراء عملية البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.