محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، اليوم الأحد، أحد الأشخاص، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة والذخائر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.
تحريات ومعلومات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية أفادت قيام "عاطل -مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس" بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبحوزته "6 قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 1,5 كيلو جرام، 11طلقة نارية عيار 9مم، هاتف محمول، مبلغ مالي".
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة والطلقات النارية بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عاطل بحوزته حشيش وذخائر في الدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.